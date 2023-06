Wenn Menschen vor 12.000 Jahre Flöte spielten, ging es möglicherweise nicht nur um Musik. Vielleicht waren die Instrumente auch dafür da, Vögel anzulocken.

Forschende haben sieben Flöten von einem Fundort in Israel analysiert, die aus Knochen gefertigt sind. Ihnen war aufgefallen, dass manche Flöte vergleichsweise klein geraten waren. Nach den Analysen könnte das Absicht gewesen sein. Denn durch die Größe wurden möglicherweise eine bestimmte Tonhöhe erreicht. Experimente mit Nachbauten der Knochenflöten ergaben, dass die Töne Rufen von Turmfalken und Sperbern ähneln. Von beiden Vögeln wurden am Fundort in Israel auch Krallen gefunnden, die wohl mal zu Schmuckstücke gehörten. Möglicherweise wurden die Flöten also auch für die Jagd auf die Vögel genutzt.

In einem Punkt sind sich die Forschenden aber in Unterschied zu mancher Blockflöte von heute ziemlich sicher: Gebrauchsspuren auf den archäologischen Funden weisen darauf hin, dass die Instrumente auch tatsächlich genutzt wurden.