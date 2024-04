Bei archäologischen Ausgrabungen werden erstaunlich oft konservierte Gehirne entdeckt.

Das hat ein Forschungsteam der Uni Oxford festgestellt, als es alle Fälle von natürlicher Hirnkonservierung zusammengetragen hat. Da wurden die Gehirne der Toten also nicht absichtlich erhalten, wie durch Einbalsamierung. Bisher dachte man, dass das Gehirn und andere Weichteile die ersten Körperteile sind, die nach dem Tod zerfallen. Aber die Forschenden sagen, dass sie mehr als 4000 Fälle von natürlicher Hirnkonservierung weltweit gefunden haben. Zum Beispiel ein tausendjähriges verschrumpeltes Hirn aus dem heutigen Belgien. So was galt bisher als außerordentliche archäologische Rarität.

Die Forschenden schreiben, dass mehr als ein Drittel der Gehirne - 38 Prozent - durch Dehydrierung konserviert wurden, meist in heißen Gegenden wie Wüsten. Ein anderes Drittel wurde durch sogenannte Verseifung erhalten. Dabei werden Fette im Körper in eine wachsartige Masse verwandelt. Aber bei fast einem weiteren Drittel - mehr als 1300 Gehirnen - ist bisher rätselhaft, wie sie konserviert wurden.