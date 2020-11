Die Himmelsscheibe von Nebra ist doch so alt wie bisher gedacht - und damit wohl die älteste Himmelsdarstellung der Welt.

Das schreibt jetzt ein Wissenschaftsteam in der Fachzeitschrift Archaeologia Austriaca und will damit eine Studie zweier Archäologen von September widerlegen. Die hatte für Aufsehen gesorgt, weil sie die Himmelscheibe um 1000 jünger datierte als bisher angenommen - die Scheibe stamme demnach nicht aus der Bronze- sondern aus der Eisenzeit. Die beiden Forscher zweifelten außerdem Nebra in Sachsen-Anhalt als Fundort an. Für ihr Ergebnis hatten sie nach eigenen Angaben erneut die verschiedensten Daten zur Rekonstruktion vom Fundort und den Begleitumständen analysiert.

Die neue Studie übt jetzt massive Kritik an der Herangehensweise der beiden Forscher: Unter anderem wirft das Wissenschaftsteam den beiden Archäologen vor, jüngere Forschungen zur Himmelsscheibe von Nebra außer Acht gelassen zu haben, was die Untersuchung verzerrt habe. Die neue Studie kommt zu dem Schluss: Die bisherigen Annahmen über die Himmelsscheibe von Nebra stimmen: Sie ist rund 3600 Jahre alt und stammt aus der gleichnamigen Stadt in Sachsen-Anhalt.

Um das besondere Artefakt gibt es unter Archäologie-Fachleuten immer wieder Streit. Das liegt unter anderem daran, dass die Himmelsscheibe in Sachsen-Anhalt nicht von Forschenden geborgen wurde, sondern von zwei Raubgräbern. Sie konnte erst Jahre später von Behörden sichergestellt werden. Deswegen sind wertvolle Informationen, zum Beispiel über den genauen den Fundort, verloren gegangen.