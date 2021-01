Vielleicht sind Menschen und Wölfe schon sehr lange Freunde.

Forschende der Archäologie schreiben in einem Fachmagazin, dass Menschen eventuell gegen Ende der letzten Eiszeit - also so vor 14.000 bis 29.000 Jahren - übrig gebliebenes Fleisch an Wölfe verfüttert haben. Und das könnte aus ihrer Sicht dabei geholfen haben, Wölfe zu domestizieren.

Den Forschenden zufolge standen Wölfe und Menschen damals besonders in harten Wintern in Konkurrenz, was die Versorgung mit Fleisch anging. Denn wenn es weniger Pflanzen zu essen gab, mussten Menschen mehr Fleisch essen. Menschen haben damals aber wahrscheinlich eher fettiges Fleisch gut vertragen und deswegen mageres, proteinreiches Fleisch, das übrig war, an Wölfe verfüttert. Das könnte laut den Forschenden dazu geführt haben, dass es nicht nur weniger Wettbewerb ums Fleisch gab, sondern auch dazu, dass Mensch und Wolf sich angefreundet haben: Danach lebten sie zusammen, Wölfe halfen beim Jagen und beschützten Menschen.