Zahnstein finden wir nervig - aber für die Archäologie ist er ziemlich aufschlussreich.

Ein Forschungsteam unter anderem aus Jena hat so die Evolution des oralen Mikrobioms untersucht - also der Gesamtheit aller Bakterien im Mund. Die Bakterien-DNA haben sie im Zahnstein von menschlichen Fossilien und nahen Verwandten gefunden und so die verschiedenen Arten rekonstruiert.

Die Forschenden fanden zehn verschiedene Bakteriengruppen, die seit 40 Millionen Jahren schon im Mund von Primaten wie dem Menschen auftauchen - auch heute noch. Viele von ihnen fördern die Mundgesundheit.

Besonders ähnlich waren sich die Mund-Biome von Homo sapiens und Neandertaler. Das bestätigt laut den Forschenden die Theorie, dass beide Menschengruppen sich gepaart und miteinander gelebt haben.

Außerdem fanden die Forschenden Bakterien, die sich an die Aufnahme von Stärke angepasst hatten. Das würde bedeuten, dass sich auch die Vorfahren des modernen Menschen schon von stärkehaltigen Lebensmitteln wie Wurzeln, Knollen oder Samen ernährt haben könnten - früher als gedacht. Stärke könnte auch ein Katalysator zur Entwicklung des großen menschlichen Gehirns gewesen sein.