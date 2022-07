Im Nordosten von Argentinien sind in einem Nationalpark zum ersten Mal seit 70 Jahren wieder Jaguare in freier Wildbahn geboren.

Insgesamt leben im Iberá-Nationalpark in Argentinien acht Jaguare. Die Raubkatzen sind in der Gegend vor 70 Jahren ausgerottet worden. Die Iberá-Feuchtgebiete sind eine Mischung aus Sumpf, Moor, Seen und Lagunen im Grenzgebiet zu Paraguay und Brasilien.



Schätzungsweise leben in Argentinien aktuell 200 bis 300 Jaguare.