Konkret geht es um das Orang-Utan-Weibchen "Sandra". Das Gericht hat entschieden, dass Sandra die Rechte einer nichtmenschlichen Person hat und deswegen nicht in einem Käfig gehalten werden darf. Sie ist jetzt aus einem Zoo in Buenos Aires verlegt worden. Per Direktflug ging es für die Menschenäffin in eine Auffangstation in den USA. Dort lebt sie jetzt mit etwa 50 anderen Orang-Utans und Schimpansen in einem Freigehege für Tiere, die nicht mehr in der freien Natur klar kommen würden.

Orang-Utan "Sandra" ist 1986 in Rostock geboren. Nach ein paar Jahren im ehemaligen Ruhr-Zoo Gelsenkirchen ging es für sie weiter nach Buenos Aires. Tierschützer hatten seit 2014 vor Gericht für ihre Rechte gestritten.