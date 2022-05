Die Köhlerschildkröte gilt in Argentinien als ausgestorben - das will eine Umweltgruppe ändern.

Die Organisation "Rewilding Argentina" wildert 40 Exemplare der zweitgrößten Landschildkröte in einem Nationalpark im Norden von Argentinien aus. Die Tiere werden bis zu einen halben Meter lang und 20 Kilo schwer. Einige Exemplare sind schon da, die restlichen sollen in den nächsten Tagen folgen - nach einer Quarantäne- und Eingewöhnungszeit. Die Tiere kommen aus Paraguay. Die letzte Population in Argentinien soll verschwunden sein, als ihr Wald für den Anbau von Sojabohnen gerodet wurde.

Die Umweltschutz-Organisation Rewilding Argentina betreibt in mehreren Nationalparks in Argentinien Auswilderungs-Projekte. Auch Jaguare sollen dort wieder angesiedelt werden.