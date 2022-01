Der Jaguar hat inzwischen einen großen Teil seines Lebensraums verloren - in einigen amerikanischen Ländern ist er sogar ganz verschwunden.

Der Jaguar war vor drei Jahren ausgehungert in Brasilien entdeckt worden und wurde für sein neues Leben in Argentinien aufgepäppelt. Er kann jetzt ein geschütztes Sumpfgebiet an der Grenze zu Brasilien und Paraguay durchstreifen. Nach Angaben der Tierschutzorganisation lebten dort früher Jaguare, vor rund 70 Jahren wurden sie aber durch den Menschen vertrieben.