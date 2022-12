In der argentinischen Provinz Patagonien werden Lehrerinnen und Lehrer gesucht - für Walisisch.

Seit Beginn der Covid-Pandemie sei die Rekrutierung ein Problem, klagt die Koordinatorin für Walisisch-Unterricht in einem Bericht der britischen BBC. Bis übermorgen läuft noch eine Bewerbungsfrist; die Kosten für Reise und Unterbringung werden vom British Council übernommen.

In Argentinien gibt es seit der Ankunft walisischer Einwanderer im Jahr 1865 einige Orte, deren Einwohnerinnen und Einwohner sich die Sprache bewahrt haben; hauptsächlich in der Provinz Chubut südlich von Buenos Aires und in einigen Orten nahe der Grenze zu Chile. Insgesamt wird Walisisch heute von bis zu 5.000 Menschen in Argentinien gesprochen.