Vor knapp vier Jahren starb die Fußball-Legende Diego Maradona im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt.

Er war damals auf einem Privatfriedhof am Rande von Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires beerdigt worden. Jetzt bekommt Maradona seine endgültige Ruhestätte - in einem noblen Hafenviertel. Regionale Medien berichten, dass die sterblichen Überreste in ein extra gebautes Mausoleum kommen. Maradonas Töchter wollten das so und ein Gericht hat das jetzt erlaubt.

Wenige Wochen vor seinem Tod hatte Maradona eine Gehirn-OP und er musste Zuhause gepflegt werden. Ermittler gehen davon aus, dass dabei massive Fehler gemacht wurden. Nächstes Jahr soll der Prozess gegen acht Ärzte und Pfleger starten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Totschlag vor. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück.

Maradona gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte. Vor allem in seiner Heimat Argentinien wird er verehrt. Abseits des Spielfeldes geriet Maradona aber auch immer wieder wegen seines Drogenkonsums und seiner Affären in die Schlagzeilen.