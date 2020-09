Nackte Brust auf Großbildschim im Parlament zu sehen

Eine Sexszene auf einem Großbildschirm im argentinischen Parlament hat jetzt Konsequenzen für einen Abgeordneten.

Juan Emilio Ameri war in einer Videoschalte dabei zu sehen, wie er die Brüste einer Frau küsst. Er wurde deswegen für mindestens fünf Tage von den Sitzungen ausgeschlossen. Zu seiner Entschuldigung sagte Ameri, er habe nicht gewusst, dass er online gewesen sei. Er habe geglaubt, es habe einen Internet-Ausfall gegeben. Der ist wohl in seiner Region nicht so selten.

Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses hatte die Sitzung deswegen abgebrochen. Er sagte später, während der Videoschalten in der Corona-Krise seien zwar schon Abgeordnete zu sehen gewesen, die eingeschlafen sind oder sich vor den Blicken ihrer Kollegen abgeschirmt hätten. Aber die Szenen jetzt hätten die Grenzen des Hauses überschritten. Ameri war dabei zu sehen, wie er die Brüste seiner Partnerin streichelte und küsste, eine nackte Brust war auch zu sehen.

In den fünf Tagen, die er suspendiert ist, will das Abgeordnetenhaus entscheiden, welche weitere Strafe gegen ihn verhängt wird.