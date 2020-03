Im Parlament erklärte er jetzt, in den nächsten zehn Tagen dazu einen Gesetzentwurf vorzulegen. Er sagte, dass im 21. Jahrhundert jede Gesellschaft die individuelle Entscheidung ihrer Mitglieder respektieren müsse, frei über ihre Körper zu verfügen.

Um das Thema Abtreibung gab es in den letzten Jahren in Argentinien immer wieder Diskussionen und immer wieder sind Frauen für ein Recht auf Abtreibung demonstrieren gegangen - dafür sind grüne Halstücher zum Symbol geworden.

Der Abbruch von Schwangerschaften ist in dem südamerikanischen Land nur in besonderen Fällen erlaubt, zum Beispiel nach Vergewaltigungen. In sehr konservativen Provinzen wurde sogar vergewaltigten Minderjährigen bisher oft eine Abtreibung verwehrt. Noch 2018 hat das argentinische Parlament ein Gesetz für ein liberales Abtreibungsrecht abgewiesen. Amnesty International schätzt, dass in Argentinien jedes Jahr bis zu einer halben Million Frauen illegal abtreiben.