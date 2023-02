In Argentinien laufen Ermittlungen, weil offenbar Tausende hoch-schwangere Russinnen eingereist sind.

Der Verdacht ist, dass sie ihre Kinder in Argentinien zur Welt bringen wollen, damit die die dortige Staatsbürgerschaft bekommen und später auch die Eltern. Die argentinischen Behörden wollen jetzt herausfinden, ob ein kriminelles Netzwerk hinter dem vermuteten Geburtstourismus steckt. Das berichtet die Zeitung La Nación. In einem reichen Stadtteil von Buenos Aires gab es Hausdurchsuchungen. Computer, Handys, Einreisedokumente und Bargeld wurden sichergestellt.

Die Chefin der Einwanderungsbehörde sprach in einem Interview von einem Millionen-Geschäft. Allein in den letzten drei Monaten sollen mehr als 5800 schwangere Russinnen nach Argentinien gekommen sein.

Hintergrund könnte sein, dass Russen seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht mehr so leicht in die EU einreisen können. Deshalb versuchen sie womöglich einen argentnischen Pass zu bekommen. Damit könnten sie ohne Visum in mehr als 160 Länder reisen.