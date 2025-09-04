Ein Gemälde, das während der NS-Zeit in den Niederlanden gestohlen wurde, ist jetzt am anderen Ende der Welt wiederaufgetaucht und von der Polizei beschlagnahmt worden.

Es geht um das Meisterwerk "Portrait einer Dame" des italienischen Malers Giuseppe Ghislandi aus dem 17. Jahrhundert. Das war eines von vielen Werken im Besitz von jüdischen Kunstsammlern, die in der NS-Zeit geraubt worden sind. Seitdem fehlte jede Spur von dem Portrait - bis es letzte Woche plötzlich in einer Immobilienanzeige wieder auftauchte: in einer Anzeige für eine Villa in Argentinien.

Doch als die Polizei auftauchte, um das Bild mitzunehmen, war es nicht mehr da. Gegen die Besitzerin der Villa wurde Hausarrest verhängt - daraufhin hat sie das Bild herausgegeben. Wie sich herausstellte, war ihr Vater ein hoher NS-Offizier und Finanzberater von Hermann Göring, dem zweiten Mann hinter Adolf Hitler. Wie so viele Nazis war er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien geflohen und dort gestorben, ohne sich je für seine Taten verantworten zu müssen.