Für die Menschen in einem teuren Wohnviertel in Argentinien werden Wasserschweine zum Problem.

Hunderte der Nager haben nördlich von Buenos Aires Gärten zerstört, für Verkehrsunfälle gesorgt und sie sollen auch schon Hunde gebissen haben. Bewohnerinnen und Bewohner haben argentinischen Medien gesagt, dass es immer mehr Tiere werden. Das Wohnviertel Nordelta liegt in den Feuchtgebieten des Paraná-Flusses und damit im natürlichen Lebensraum der Wasserschweine.

Die "Quittung" fürs Eindringen?

Inzwischen wird über die Vorfälle auch in der Politik diskutiert. Einige Politiker in Argentinien kritisieren, dass das Wohnviertel überhaupt in den Feuchtgebieten gebaut wurde. Sie bezeichnen die Probleme mit den Tieren als Rachefeldzug der Natur.

Auch auf Social Media verteidigen Userinnen und User die Wasserschweine. Eine Karikatur ist damit beschriftet, dass die Tiere zuerst da waren: