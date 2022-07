Und zwar im Südwesten von Argentinien - dort hat es in den letzten Tagen quasi eine kleine Schatzsuche gegeben. Denn: Auf einer Mülldeponie flogen 100-Dollar-Scheine rum. Das hat dazu geführt, dass viele Menschen dort hingepilgert sind, um im Müll nach Geld zu suchen. Ein Mann hat der Nachrichtenagentur AFP gesagt, dass er gemeinsam mit Freunden insgesamt 10.000 Dollar aufgesammelt hat.

Geld wohl aus altem Schrank

Woher das Geld kommt? Dazu gibt es in Online-Netzwerken auch eine Erklärung: Es soll der Nachlass einer Frau sein, die ihr Geld im Boden eines Schranks aufbewahrt hatte. Das ist in Argentinien nichts Ungewöhnliches. In dem Land herrscht eine chronische Inflation. Viele Menschen bringen ihre Ersparnisse darum nicht zur Bank, sondern lagern sie in Dollar zu Hause.

Die argentinischen Behörden haben den Zugang zur Müllhade inzwischen verboten.