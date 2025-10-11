Wenn in der Arktis Meereis durch den Klimawandel verloren geht, ist das für Robben ein großes Problem.

Sie brauchen das Eis zum Beispiel, um ihre Jungen auf die Welt zu bringen oder zum Ausruhen. Weil das Überleben für Robben in der Arktis schwieriger wird und die Bestände zurückgehen, hat die Weltnaturschutzunion drei Arten auf eine neue Gefährdungsstufe gehoben. Auf der Roten Liste gefährdeter Arten gilt die Mützenrobbe (im Bild oben) jetzt als "stark gefährdet". Das ist Stufe 5 auf der achtstufigen Skala. Die Bartrobbe und die Sattelrobbe stehen jetzt auf Stufe 3.

Zum Verlust des Meereises kommen weitere Probleme: die Schifffahrt, die Förderung von Öl und anderen Rohstoffen und die Fischerei, durch die Robben manchmal als Beifang in Schleppnetzen sterben. Die Weltnaturschutzunion warnt: Wenn Robben verschwinden, hat das weitreichende Folgen. Sie fehlen dann zum Beispiel als Nahrung für Eisbären und Walrosse. Die Gesundheit der gesamten Meeresumwelt hänge vom Überleben der Robben ab.