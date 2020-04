Geplant war, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord ein Jahr lang durch die Arktis driften. Allerdings muss jetzt wegen der Corona-Pandemie umdisponiert werden.

Denn eigentlich war in diesem Monat der nächste Schichtwechsel geplant, er sollte per Flugzeug von Spitzbergen aus erfolgen. Weil die norwegische Inselgruppe aber wegen der Corona-Pandemie gesperrt ist, kann weder das Flugzeug starten, noch kann ein Versorgungsschiff die Forschenden versorgen. Das müsste nämlich ebenfalls in Spitzbergen Station machen.

Der neue Plan sieht jetzt so aus: Die aktuelle Crew bleibt zwei Monate länger als geplant an Bord. Im Mai soll die Polarstern sich dann aus eigener Kraft aus dem Eis befreien und trifft sich mit zwei Versorgungsschiffen vor Spitzbergen. Dann bekommt sie eine neue Crew und neue Vorräte und wird dann in die Arktis zurückkehren.