Für die Schifffahrt wäre es eine Erleichterung - für viele Inuit dagegen ein Problem.

Wenn das Meereis in der Arktis weiter schmilzt, könnten sich Schiffe lange Umwege sparen. Mehrere Inuit-Gemeinschaften in Alaska, Kanada und Grönland befürchten aber, dass es für sie dadurch deutlich schwieriger wird, an Nahrung zu kommen. Das liegt laut der indigenen Volksgruppe am Lärm, den die Schiffe machen. Dadurch werden Tiere vertrieben. Die Inuit sind zum Beispiel auf Narwale und Robben angewiesen.

Forderung an Vereinte Nationen

Der Guardian berichtet von Fischern, die nach eigenen Angaben schon jetzt viel weiter rausfahren müssen, um die Tiere zu fangen. Die Inuit in den betroffenen Regionen fordern von den Vereinten Nationen feste Regeln, mit denen der Unterwasserlärm begrenzt wird. Fachleute gehen davon aus, dass der in der Arktis in den nächsten zehn Jahren noch mal deutlich zunehmen wird. Sie vergleichen das Vorbeifahren eines einzelnen Eisbrechers schon jetzt mit einem "Unterwasser-Rockkonzert".