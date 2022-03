Auch in der Arktis ist inzwischen Mikroplastik im Wasser und im Eis - aber wie kommt es eigentlich genau da hin?

Das beantwortet jetzt eine Studie, über die der britische Guardian berichtet. Die Forschenden schreiben, dass die winzigen Plastikteilchen vor allem aus Nordeuropa in die Arktis gelangen - und zwar über Flüsse. Das haben die Forschenden mit Hilfe verschiedener Computermodelle festgestellt. Dabei haben sie Ozeanströmungen zwischen 2007 und 2017 kombiniert mit simulierten Schwimmbewegungen von Mikroplastikteilchen aus mehr als 20 großen nordeuropäischen Flüssen. Die Modellrechnungen haben sie abgeglichen mit Wasserproben.

Es zeigte sich, dass die meisten Mikroplastikteilchen über zwei verschiedene Routen in die Arktis gelangen: Auf der einen driften 65 Prozent der Teilchen nordwärts, entlang der norwegischen Küste - und auf der anderen driften 30 Prozent westwärts, an Grönland vorbei. Die Forschenden warnen, dass die Länder in Europa unbedingt ihre Abfallentsorgung verbessern müssen, zum Beispiel durch Wasserfilter, damit nicht noch mehr Mikroplastik das Ökosystem der Arktis schädigt.