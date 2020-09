Hoch im Norden zwischen Alaska und Russland liegt die Beringsee.

Bislang war dieser Teil der Weltmeere im Winter mit Eis bedeckt. Doch durch den Klimawandel bildet sich in der Beringsee inzwischen immer weniger Wintereis. Laut einer Studie von US-Forschenden gab es in den letzten Jahren so wenig Wintereis wie in den vergangenen 5500 Jahren nicht. Das schließt das Forschungsteam aus der Analyse von Torfproben von der St.-Matthew-Insel. Die liegt mitten in der Beringsee.

Das Team schätzt, dass es bei dem derzeitigen Tempo der Erwärmung bald ein völlig eisfreies Beringmeer geben könnte. Das hätte starke Auswirkungen auf das Ökosystem. Dort leben unter anderem Eisbären, Walrosse und mehrere Robbenarten, die auf Eis angewiesen sind. Ihre Studie haben die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht.