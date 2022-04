Die Arktis ist längst keine unberührte Wildnis mehr: Dort findet sich ähnlich viel Plastikmüll wie in anderen Regionen der Welt.

Eine Übersichtsstudie zeigt, dass es dort überall hohe Konzentrationen von Mikroplastik gibt: im Wasser, am Meeresboden, an Stränden, in Flüssen und selbst in Eis und Schnee.

Jedes Jahr landen etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Gewässern der Welt. Das entspricht fast zwei LKW-Ladungen pro Minute. Die Forschenden schreiben, dass ein Großteil des Plastikmülls in der Arktis aus der Fischerei kommt: Netze und Seile würden absichtlich im Meer entsorgt oder gingen verloren. Müll gelange aus arktischen Siedlungen ins Meer, komme aber durch Ozeanströmungen auch von weit her.

Das hat Folgen für die Lebewesen dort und möglicherweise auch fürs Klima: Erste Studien liefern Indizien dafür, dass Mikroplastik die Eigenschaften von Meereis und Schnee, in dem es eingeschlossen ist, verändert.

An der Forschungsarbeit waren auch Beschäftigte des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven beteiligt. Die Studie wurde im Fachmagazin Nature Reviews Earth & Environment veröffentlicht.