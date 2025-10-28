Eisbären sind die heimlichen Versorger der Arktis.

Eine neue Studie im Fachmagazin Oikos zeigt: Eisbären hinterlassen jährlich rund 7,6 Millionen Kilogramm Beutereste. Für mindestens elf andere Tierarten wie Polarfüchse und Kolkraben ist das ein lebenswichtiger Snack. Indem Eisbären Robben jagen und die Reste auf dem Meereis zurücklassen, verlagern sie Nahrung aus dem Meer aufs Land – und versorgen die Arktis mit Energie in Form von Futter.

Durch den menschgemachten Klimawandel schrumpft das Meereis, und es gibt weniger Eisbären. Das hat Auswirkungen auf das Nahrungsnetz im hohen Norden.

Schon jetzt fehlen in zwei untersuchten Gegenden der Arktis jedes Jahr mehr als 300 Tonnen Aas pro Jahr. Fazit: Wer etwas für den Schutz von Eisbären tut, trägt damit zum Erhalt des arktischen Ökosystems bei.