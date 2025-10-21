Grönland wird kleiner und wandert - wie genau, hat eine internationale Forschungsgruppe jetzt durch GPS-Messungen rausgefunden.

Sie berichtet im Journal of Geophysical Research, dass sie ein Modell erstellt hat, das die Bewegung von Grönland von vor rund 26.000 Jahren bis heute zeigt. Und: Grönland driftet ganz langsam nach Nordwesten, im Schnitt etwa zwei Zentimeter im Jahr. Das liegt aber hauptsächlich nicht an Erdplatten, die sich verschieben, sagen die Forschenden - sondern an was, das viel weiter weg passiert ist. Nämlich dem Verschwinden des Eisschildes, der in der letzten Eiszeit Nordamerika bedeckte. Denn Grönland liegt auf der nordmamerikanischen Kontinentalplatte. Seit das Gewicht des Eisschilds weggefallen ist, hebt sich Nordamerika langsam - die äußeren Teile der Kontinentplatte werden rangezogen, und damit auch der Teil, wo Grönland liegt.

Das Team entdeckte außerdem auch, dass Grönland sich gleichzeitig ausdehnt und schrumpft. Denn: In einigen Gebieten der Insel überwiegt die Entlastung aus der letzten Eiszeit, da wo schwere Eismassen verschwunden sind, hebt sich das Land und zieht die Küsten näher zum Zentrum, dort schrumpft die Insel. In anderen Gebieten verlagert sich schmelzendes Eis Richtung Küste und drückt die Insel quasi leicht nach außen.

Die Erkenntnisse helfen nicht nur der Forschung zur letzten Eiszeit und zur Eisschmelze, sagt das Team - sondern sie sind auch wichtig für die Navigation, weil sich feste Bezugspunkte auf der Weltkarte langsam verschieben.