Alte Feuer tauchen aus dem Untergrund auf

Es brennt in Kalifornien, es brennt in Brasilien, es brennt aber auch in der Arktis.

Am Polarkreis stehen jetzt deutlich häufiger Tundragebiete in Flammen, die eigentlich als weitgehend brandresistent galten. Die Permafrost-Gebiete enthalten im Untergrund viel Eis und Feuchtigkeit. Aber der Permafrostboden taut zunehmend auf und auch in Sibirien und Alaska wird es trockener, was Brände begünstigt.

Ein Forschungsteam der Miami-Universität sieht mittlerweile eine völlig neue Dimension der arktischen Feuer. Es schreibt in einer Studie, dass die Feuersaison in der Arktis in diesem Jahr zwei Monate früher als sonst angefangen hat. Ein großes Problem dabei sind Brände, die lange Zeit unterirdisch in Torfböden schwelen. Sie können nach mehreren Monaten oder Jahren plötzlich wieder hervortreten. An einigen Orten hört es also gar nicht auf zu brennen.

Die Forschenden glauben, dass die zunehmenden Brände in der Arktis einen starken Einfluss auf das globale Klima haben werden. Welchen genau, wollen sie jetzt erforschen.