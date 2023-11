Schnell Fakten nachgucken? Da hilft ja oft, bei Wikipedia nachzuschauen. Aber Achtung - die Infos da sind ungleich gewichtet.

Forscher aus Österreich und den USA schreiben, dass in Wikipedia-Artikeln das, was in reicheren Ländern passiert, stärker berücksichtigt wird als das, was in ärmeren Ländern passiert. 2020 gab es zum Beispiel fast zur gleichen Zeit einen Anschlag in Wien, also in Österreich, und einen in Kabul, in Afghanistan. Bei dem in Kabul starben mehr Menschen - und es gab auch viel Aufmerksamkeit. Aber: Bei Wikipedia wurde der Artikel zum Anschlag in Wien viel öfter aufgerufen und es wurden auch öfter neue Erkenntnisse hinzugefügt.

Die Forscher haben insgesamt mehr als 17.000 Wikipedia-Artikel untersucht und das Bild bestätigt sich: Je reicher ein Land, desto mehr wird dann bei Wikipedia über ein Ereignis berichtet. Die Wissenschaftler sagen, es gibt also auf der Plattform eine Verzerrung der Wirklichkeit.