Armfüsser sehen Muscheln sehr ähnlich. Zum Beispiel haben sie zwei Schalen, die sie öffnen und schließen können.

Bei dem Armfüsser der Art Discinisca tenuis kann diese Schale ihre Material-Eigenschaften extrem verändern. Das hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden. Einem Wissenschaftler war zufällig aufgefallen, dass die Schalen der Tiere unter Wasser ganz weich und biegsam werden - wenn sie trocknen sind, sind sie dagegen spröde und hart. Eine genauere Untersuchung ergab: Die Schale der Armfüsser besteht vor allem aus einem harten, mineralischen Material, das dem menschlichen Zahnschmelz ähnelt. Dieses Material ist eingebettet in organische Polymere aus Zuckern und Proteinen. Laut den Forschenden saugen diese Polymere sich mit Wasser voll, wenn man die Schale nass macht. Dadurch werden sie weich und biegsam.

Es ist das erste Mal, dass so eine flexible Schale bei einem Tier beobachtet wurde. Die Forschenden gehen davon aus, dass es sich um eine Anpassung der Armfüsser an ihren Lebensraum handelt: Sie leben in flachen Küstengebieten und könnten so auf verschiedene Bedingungen während Ebbe und Flut reagieren.