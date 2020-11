In vielen Ländern in Südostasien ist das Grundwasser mit giftigem Arsen belastet. Der Stoff kontaminiert auch das Trinkwasser und das Grundnahrungsmittel Reis und macht so viele Menschen mit der Zeit krank.

Ins Wasser gelangt Arsen meistens auf natürlichem Weg, durch die Aktivität von Mikroben. Sie lösen das Element aus Mineralien im Sediment von Flüssen und Seen heraus. Forschende von der Uni Tübingen haben sich jetzt genauer angesehen, woher diese Mikroorganismen ihre Nahrung beziehen. Bei der Analyse eines arsenbelasteten Versuchsgewässers in Vietnam kam heraus: Die Bakterien fressen nicht nur Algen, Pflanzen und organische Stoffe, sondern auch Methan-Gas. Damit haben die Forschenden einen Teufelskreis entdeckt, denn das Methan wird von anderen Mikroben produziert, die sich besonders in gefluteten Reisfeldern wohlfühlen. Versuche im Labor bestätigten: Je mehr methan-produzierende Bakterien im Wasser sind, desto mehr methan-fressende und arsen-freisetzende Mikroben gab es auch. Die Forschenden sagen, es sei sehr wichtig, dass man diesen Mechanismus jetzt erkannt hat, weil es weltweit so viele methan-haltige Gewässer gibt.

Als nächstes wollen sie untersuchen, welches Ausmaß die Arsenverseuchung durch methanfressende Bakterien unter natürlichen Bedingungen annimmt.