Die US-Weltraumbehörde Nasa will zurück zum Mond - das könnte sich aber jetzt verzögern.

Denn bei der Generalprobe für den anstehenden Flug hat die Nasa beim Tanken ein Wasserstoff-Leck entdeckt. Das Problem gab's auch schon 2022, bei einem früheren, noch unbemannten Start. Damals stand die Rakete monatelang auf der Startrampe, bis das Problem gelöst wurde.

Raketen-Start in Gefahr

Wenn es jetzt nicht schnell gelöst wird, fällt der Raketen-Start im Februar flach. Denn dafür gibt es jeden Monat nur ein Zeitfenster von wenigen Tagen.

Die Mond-Rakete gehört zum Artemis-Programm der Nasa. Es ist der erste bemannte Flug davon. Er soll zehn Tage dauern. Die Besatzung soll den Mond umrunden, aber nicht in eine Mondumlaufbahn einschwenken oder eine Landung versuchen. Das ist erst beim dritten Flug des Programms geplant.

