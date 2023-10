Bei den Fischen im Victoriasee in Ostafrika hat es eine Artenexplosion gegeben - genauer: bei den Buntbarschen.

Aus drei Stammarten haben sich 500 neue Arten entwickelt, und das innerhalb von 16.000 Jahren, was in der Evolutionsgeschichte eine ziemlich kurze Zeitspanne ist. Forschende aus der Schweiz haben sich angeschaut, wie es dazu kam. Sie sagen, dass es eine Art DNA-Recycling gab. Das Erbgut der drei Stammarten hat sich immer wieder neu kombiniert. Arten vermischten sich und spalteten sich auf. So entstanden etwa durch die Kreuzung von großen Raubfischen und kleinen Planktonfressern kleinere Raubfische. Die verschiedenen Arten sind zwar nahe Verwandte, sie haben sich aber auf unterschiedliche Lebensweisen spezialisiert und kommen sich so nicht in Quere.

Die Kreuzungen unter den Buntbarschen erklären auch die hohe Geschwindigkeit, mit der die neuen Arten im Victoriasee entstanden sind: Das geht nämlich schneller als andere Prozesse in der Evolution wie natürliche Selektion oder Mutationen.