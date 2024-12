Deutschlands neues Tier des Jahres ist der Alpenschneehase.

Das haben die Spenderinnen und Spender der Deutschen Wildtier-Stiftung entschieden. Sie haben den Alpenschneehasen zum Tier des Jahres 2025 gewählt,vor Murmeltier und Steinbock. Dieses Jahr war der Igel das Tier des Jahres.

Der Alpenschneehase ist ein Überbleibsel der bisher letzten Eiszeit und lebt hierzulande nur in Bayern in Höhen ab etwa 1.300 Metern. Außerdem kommen sie in Skandinavien, Schottland und Irland und in Asien vor.

Zu schaffen machen dem Schneehasen neben dem Wintersport vor allem die Folgen des Klimawandels. Weil es immer wärmer wird, passen Fellwechsel und Schneefälle nämlich nicht mehr zusammen. Die Schneehasen sind nur im Winter weiß und sonst grau. Jetzt liegt aber oft noch kein Schnee, wenn ihr Fell schon weiß ist, und es ist immer noch weiß, wenn der Schnee wieder schmilzt. Dadurch ist der Schneehase für Fressfeinde wie Fuchs und Adler eine leichte Beute. Dazu kommt, dass immer mehr Feldhasen in seine Reviere eindringen, weil es da nicht mehr so kalt ist - und die sind größer und stärker.

Die Deutsche Wildtier-Stiftung will nächstes Jahr den Alpenschneehasen-Bestand systematisch erfassen, um dann langfristige Schutzmaßnahmen zu entwickeln. Wer einen Schneehasen sieht, kann das bis Ende Februar melden an Schneehase@DeutscheWildtierStiftung.de - möglichst mit Foto.