Und auch wenn wir lustige oder besonders niedliche Tiervideos teilen, schaden wir den Tieren damit vielleicht. Das legt eine Studie im Fachmagazin PLOS One nahe. Dafür haben Biologinnen die Folgen eines Videos ausgewertet, das sich 2016 stark verbreitet hatte. Zu sehen ist ein Lemur mit langem schwarz-weißen Schwanz aus Madagaskar, der zwei Jungen immer wieder per Fingerzeig auffordert, ihm weiter den Rücken zu kraulen.

Das Team analysierte den Zeitraum vor und nach dem Video bei Twitter und suchte gezielt nach Tweets, in denen User schrieben, sie hätten gern einen Lemuren als Haustier oder in denen sie fragten, wo man solche Tiere bekommt. Die Zahl der Tweets mit solchen Inhalten hatte sich nach dem Video verdoppelt. Die Forscherinnen schreiben, dass die User sich zwar nicht wirklich solche Tiere beschafft haben. Trotzdem könne das den Tieren schaden, etwa weil mehr Restaurants und Hotels in Madagaskar Lemuren halten könnten, damit Touris sie fotografieren können.