In Frankreich gelten Froschschenkel aus Delikatesse.

Die anhaltende Nachfrage führt dazu, dass Europa weltweit Hauptimporteuer Nummer eins von Froschschenkeln ist - mehrere tausend Tonnen werden pro Jahr importiert. Forschende des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels warnen, dass die Zahl der Wildfrösche in den Herkunftsländern weiter schrumpft.

Erst wurden die Frösche vor allem in Indien und Bangladesch gefangen. Als die Tiere dort immer weniger wurden, verfügten die beiden Länder einen Export-Stopp. Seitdem kommen die Frösche aus Indonesien, aber auch Albanien und der Türkei. Und auch dort geraten die Populationen mehr und mehr unter Druck.

Die Forschenden schreiben in ihrer Studie, dass sich die EU als Hauptimporteur viel mehr um den Handel mit Froschschenkeln kümmern muss. So wird zum Beispiel gar nicht genau nachverfolgt, welche Froschart eingeführt wird. Und selbst wenn die Arten gekennzeichnet sind, lässt sich bei zum Verzehr verarbeiteten Froschschenkeln nur noch per DNA-Analyse erkennen, um welche Art es sich handelt.