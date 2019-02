Zwei Politikwissenschaftler aus den USA schreiben im Fachmagazin Science, dass Arten deshalb sogar aussterben könnten. Konkret geht es ihnen um den Handel mit bedrohten Tieren und Pflanzen. Was da genau verboten ist, regelt das Washingtoner Artenschutzabkommen. Und da gibt es laut den Autoren große Probleme.

20 Jahre bis zum Handelsverbot

Wenn eine Art als bedroht eingestuft wird, dauert es ihnen zufolge oft bis zu 20 Jahre, bis der Handel im Artenschutzabkommen verboten wird. Wenn die Art überhaupt auftaucht.

Laut einem Bericht des New Scientist fangen die Schwierigkeiten schon bei der Definition an, was überhaupt eine Art ist. Manchmal werden die Arten neu aufgeteilt, weil man feststellt, dass die Verwandtschaften doch anders sind. Dann sind die Arten aber plötzlich nicht mehr geschützt. Manche Aktivisten fürchten, dass Schmuggler solche Lücken gezielt ausnutzen.