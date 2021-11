Forschende der britischen Uni Oxford haben festgestellt, dass in den elf Jahren bis 2017 in dem Schutzgebiet Babile Elephant Sanctuary rund 32.000 illegale Häuser gebaut worden sind. Ihnen zufolge ist diese Population Afrikanischer Savannenelefanten eine von nur sechs in Äthiopien - und aktuell leben dort nur noch ungefähr 250 Tiere.

Frühere Studien hätten gezeigt, dass die Probleme unter anderem damit zu tun haben, dass es mittlerweile mehr als 110 Millionen Menschen in Äthiopien gibt, die nicht genug Platz und nicht genug Unterstützung von Seiten der Regierung haben.

Die Forschenden gehen davon aus, dass die Elefanten in dem Schutzgebiet verloren sind, wenn ihr Schutz nicht gewährleistet werden kann und Probleme wie Armut unter den Menschen nicht gelöst werden können.