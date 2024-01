Die gute Nachricht zuerst: Im südlichen Afrika schrumpfen die Elefanten-Populationen nicht mehr.

Aber: Das hängt stark davon ab, wo sie leben. Im Fachmagazin Science Advances ist eine Studie erschienen, für die Daten zu mehr als 100 verschiedenen Elefantenherden über 25 Jahre ausgewertet wurden. Demnach haben Populationen in Tansania, Sambia und Simbabwe abgenommen - Ursache ist die illegale Jagd auf die Tiere. In Botswana dagegen sind die Gruppen gewachsen - das gleicht den Verlust wieder aus.

Ob eine Elefantenpopulation langfristig stabil ist, hängt davon ab, wie ihr Lebensraum aussieht, sagen die Forschenden: Am besten ist, wenn sie ein großes, geschütztes Kerngebiet haben, umgeben von Pufferzonen, in denen etwas menschliche Aktivität erlaubt ist, etwa nachhaltige Landwirtschaft. Idealerweise sind diese geschützten Gebiete miteinander verbunden: So können sich Elefanten von einem Gebiet ins nächste bewegen, wenn sie das müssen. Bei Elefanten in gut geschützten, aber isolierten Parks besteht die Gefahr, dass die Population zu stark wächst und das Territorium schnell zu klein wird - das bietet keine langfristige Stabilität für die Elefanten.