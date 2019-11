Die Haubenkröten stammen aus Puerto Rico. Dort wurden für die In-vitro-Fertilisation sechs wild lebenden, männlichen Kröten Samen entnommen. Die Tiere wurden anschließend wieder freigelassen. Mehr als 300 Baby-Kröten sind nach der künstlichen Befruchtung geschlüpft.

100 von ihnen wurden an Zoos mit Aufzuchtprogrammen geschickt. Die restlichen 200 sollen im Dezember nach Puerto Rico gebracht werden, um sie dort freizulassen. Die Behörden in Puerto Rico sprachen von einem wesentlichen Fortschritt für vom Aussterben bedrohte Arten, da es Zoos, Forschern und anderen Naturschützern ermöglicht werde, ihren genetischen Bestand zu vergrößern.

Schätzungen zufolge leben derzeit noch höchstens 3000 dieser Kröten in der freien Natur. In Zukunft könnte der Klimawandel neue Schwierigkeiten für sie bringen. Denn: Die Kröten leben in der Nähe des Strands, und Wissenschaftler befürchten, dass bei steigendem Meeresspiegel in den nächsten Jahren Salzwasser in die kleinen Seen gespült wird, die sie zum Brüten nutzen.