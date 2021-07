Mehr Kegelrobben im Wattenmeer

Es scheint ein Erfolg beim Artenschutz im Wattenmeer zu sein.

Dort leben offenbar wieder mehr und mehr Kegelrobben. Fachleute vom Wattenmeer-Sekretariat in Wilhelmshaven zählen regelmäßig die neu geborenen Jungtiere und sie sagen: In den vergangenen fünf Jahren ist die Kegelrobben-Population im Schnitt um elf Prozent pro Jahr gewachsen. Zuletzt wurden knapp 1930 Robben-Babys gezählt, rund 200 mehr als vor einem Jahr. Aber der Trend ist nicht überall gleich ausgeprägt: Besonders viele Jungtiere wurden im niederländischen Teil des Wattenmeers gezählt, in Schleswig-Holstein und in Dänemark dagegen nur sehr wenige. Die meisten Jungtiere im Vergleich zum Vorjahr gab es in Niedersachsen und auf Helgoland.

Trotz der Zuwächse werden Kegelrobben bei uns nach wie vor als sehr gefährdet eingestuft. Sie gelten als die größten Raubtiere Deutschlands und können fast zweieinhalb Meter lang werden. Weil Fischer sie als Konkurrenz betrachten, wurden sie in der Vergangenheit auch an unseren Küsten stark bejagt.