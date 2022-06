Die Turteltaube und der gemeine Kuckuck sind nur zwei Arten von Vögeln, von denen es immer weniger gibt.

Sie gehören zu den Zugvögeln - und bei denen gibt es einen deutlich stärkeren Artenschwund als bei Vögeln, die im Winter nicht in wärmere Regionen fliegen. Warum genau das so ist, haben Forschende aus Ostengland untersucht. Sie haben festgestellt, dass der Artenschwund bei denjenigen Zugvögeln am größten ist, die in Gegenden auswandern, wo Menschen am meisten Infrastruktur gebaut haben: wie zum Beispiel Straßen, Gebäude, Windturbinen und Stromleitungen.

Viel Infrastruktur, viele Menschen, weniger Lebensraum

Auch die Masse der Menschen und wie viel in der Gegend gejagt wird, spielt eine Rolle - und: der Verlust von Lebensräumen und der Klimawandel.

Für ihre Untersuchung haben die Forschenden 16 menschengemachte Gefahren für Zugvögel ausgemacht - und für jede davon eine Karte erstellt, die zeigt, wo in Europa, Afrika und Westasien welche Gefahr wie groß ist. Sie hoffen, dass ihre Ergebnisse dabei helfen können, gezielt Artenschutz-Maßnahmen zu ergreifen.