Bäume pflanzen, wo vorher ein Wald abgeholzt wurde.

Das hört sich erstmal gut an, aber Baumplantagen können einen alten, unbewirtschafteten Wald nicht komplett ersetzen. Das haben Forschende vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung herausgefunden. Sie haben die Unterschiede in der Käferpopulation von alten Wäldern und neuen Baumplantagen verglichen. Dabei zeigte sich: Intakte Wälder haben etwa ein Drittel mehr Käfer-Arten und eine fast doppelt so hohe Anzahl von Käfern als Baumplantagen.

Besonders deutlich waren diese Unterschiede in den Tropen oder Subtropen. Die Forschenden schreiben: Baumplantagen sind zwar ein erster Schritt, um die Artenvielfalt zu erhalten - vor allem, wenn sie mit verschiedenen heimischen Arten bepflanzt werden - aber sie können in Sachen Artenvielfalt mit einem alten Wald nicht mithalten.