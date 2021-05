Ein Tiger in einem Käfig in einer US-Kleinstadt, exotische Papageien in Berlin Marzahn - der Handel mit bedrohten Wildtieren boomt.

Im Fachmagazin Science Advances schreiben Forschende: Ein Motor dieses zum Teil illegalen Handels sind die finanziellen Unterschiede zwischen den Ländern weltweit. So habe sich in den vergangenen Jahren der Wildtier-Handel zwischen den Ländern verstärkt, bei denen das Gefälle besonders stark ist. Aus Madagaskar werden Amphibien in die USA verkauft, aus Thailand Fische nach Hongkong. An der Spitze bei den Verkäufen stehen Indonesien, Jamaica und Honduras, bei den Empfängern sind es mit weitem Abstand die USA, danach Frankreich und Italien. Die Forschenden empfehlen, dass reichere Länder gegen den Handel mit bedrohten Tieren stärker vorgehen. Sie könnten zum Beispiel ärmeren Ländern, die den Wildtierhandel erfolgreich reduzieren, am Jahresende eine Art Bonus zahlen. Die Forschenden schätzen, dass allein in den letzten zwei Jahrzehnten etwa 420 Millionen bedrohte Wildtiere verkauft wurden. Der Handel mit bedrohten Wildtieren und Pflanzenarten ist seit Jahrzehnten international im CITES-Abkommen geregelt. Dort steht auch explizit, welche Arten nicht international gehandelt werden dürfen und welche nur nach Prüfung mit offizieller Ausfuhrgenehmigung.