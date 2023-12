Denn von diesen Tieren gibt es seit diesem Jahr wieder etwas mehr. Die Naturschutzstiftung WWF hat zum Ende des Jahres eine Liste der Gewinner und Verlierer des Jahres aufgestellt. Darauf finden sich auch Breitmaulnashörner aus Afrika, die letztes Jahr noch auf der Verliererseite standen, jetzt hat die Zahl laut WWF aber erstmals seit zehn Jahren wieder zugenommen.

In Deutschland gibt es auch einen Gewinner in Sachen Artenschutz: Der Fischotter in Bayern. Denn der ist nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshof streng geschützt und darf auch in Ausnahmefällen nicht getötet werden.

Die Umweltstiftung weist aber auch daraufhin, dass viele Arten vom Aussterben bedroht sind. Als Verlierer des Jahres werden Löwen in Afrika genannt, Humboldt-Pinguine, Flussdelfine im Amazonas und Amphibien weltweit. Die Umweltschützer sagen: Der Mensch hat das Artensterben verursacht. Er hat deshalb auch die Verantwortung die Krise zu beenden.