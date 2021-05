Vielleicht hat die Wissenschaft bislang einen wesentlichen Faktor für das Artensterben außer Acht gelassen.

Denn vor dem Hitzetod steht die Unfruchtbarkeit – so argumentieren Forschende in ihrer Studie, die gerade im Fachmagazin Nature Climate Change erschienen ist. Untersucht haben sie ihre These an 42 Arten von Fruchtfliegen. Die Männchen der Art Drosophila lummei etwa waren steril bei einer Temperatur, die vier Grad Celsius unter der Temperatur liegt, bei der sie der Hitze wegen sterben würden. Umgerechnet in Lebensräume wäre das in etwa der Unterschied zwischen einem Sommer in Nordengland und einem in Südfrankreich.

Die Forschenden warnen: Für das Überleben einer Art ist der entscheidende Faktor, bei welcher Temperatur die Männchen unfruchtbar werden – und die ist schon wesentlich früher erreicht als die Temperatur, bei der die Art generell wegen der Hitze ums Überleben kämpft.