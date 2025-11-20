Bisher ist die Wissenschaft davon ausgegangen, dass Haie und Rochen besonders resistent gegen Veränderungen auf der Erde sind. Die Artenvielfalt dieser Knorpelfische über hunderte von Millionen Jahren galt als stabil oder sogar zunehmend.

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Uni Wien hat jetzt rausgefunden, dass das gar nicht stimmt. Im Gegenteil: auch bei den Haien und Rochen gibt es immer weniger Arten.

Als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid den Planeten traf - und das große Massenaussterben von Dinosauriern und anderen Arten auslöste, hatten sich die Knorpelfische noch schnell erholt. Aber seit dem Eozän vor 45 Millionen Jahren hat ihre Artenvielfalt der Studie zufolge kontinuierlich abgenommen.

Als entscheidend sehen die Forschenden das Verschwinden der Lebensräume, in denen neue Hai - und Rochenarten entstehen können. Das sind vor allem flache Küstengebiete. Und genau die verändern sich immer mehr: durch menschengemachten Klimawandel und Verschmutzung - und zu viel Fischerei. Auch die dramatisch steigenden CO2-Werte in der Atmosphäre bedrohen die Meeres-Räuber.

Die Forschenden sagen: beim Meeresschutz geht es eben nicht nur um Fangquoten - wir müssen viel mehr tun, um zum Beispiel die flachen Küstenregionen zu schützen.