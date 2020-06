Nashörner werden immer seltener, weil sie zum Beispiel von Wilderern gejagt werden. In einem Nationalpark in Nepal gibt es dagegen offenbar zu viele.

Die Regierung des Landes prüft, ob einige Tiere irgendwo anders hin umgesiedelt werden können. Denn im Chitwan-Nationalpark ist es wohl zu eng. Das wird daran festgemacht, dass dort immer mehr Nashörner sterben. In den letzten zwei Jahren waren es fast 70 Tiere. Das liegt wohl auch daran, dass die Tiere sich bei Kämpfen untereinander töten. Wenn es zu eng ist, verlassen sie aber auch oft den Nationalpark - und fallen dort Menschen zum Opfer, die die Tiere nicht auf ihren Feldern haben wollen.

Nepal hat viel Erfolg beim Schutz bestimmter vom Aussterben bedrohter Arten wie Tiger und Panzernashorn. Der Chitwan-Park in Nepal gilt als ein wichtiger Lebensraum für Panzernashörner. Er gehört zum Unesco-Welterbe. Dort gab es nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF in den 70er Jahren noch weniger als 100 Panzernashörner, inzwischen sind es rund 600. Knapp jedes fünfte Tier dieser Art lebt heute in Nepal.