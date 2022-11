Im kleinen Königreich Eswatini im Süden von Afrika leben knapp 100 Nashörner und der Staat will erreichen, dass er mit den Tieren handeln darf.

Schon mehrfach hat das frühere Swasiland beantragt, das Handelsverbot zu kippen. Doch auch in diesem Jahr ist der Plan gescheitert. Auf der Artenschutzkonferenz lehnte eine Mehrheit der Vertragsstaaten das ab. Der Handel mit den Hörnern und den Tieren selbst ist schon seit 45 Jahren verboten und bleibt es auch.

Eine Änderung gibt es aber: Namibia darf den Schutzstatus der Tiere lockern. Das ist eine Art Belohnung, weil das Land erfolgreich ist beim Schutz der Nashörner. In Zukunft darf Namibia Nashörner in Afrika zu Naturschutzzwecken verkaufen. Aber nur in Länder wo sie natürlicherweise lebten oder leben. Jagdtrophäen dürfen weiter nicht exportiert werden.

Die Organisation Pro Wildlife befürchtet, dass durch die Änderung das kommerzielle Handelsverbot nach und nach aufgeweicht wird. Von der Naturschutzstiftung WWF kam dagegen Zustimmung. Die Artenschutzkonferenz läuft noch bis Freitag in Panama. Es geht darum, rund 600 gefährdete Tierarten vor zu viel Handel zu schützen.