Auch zu wenig Feuer kann Probleme machen

Die Artenvielfalt ist weltweit bedroht.

Welche Rolle Feuer dabei spielt, hat jetzt ein internationales Forschungsteam an der Uni Melbourne untersucht. Der Studie zufolge bedeuten Änderungen in der Feueraktivität auf der Erde ein Risiko für mehr als 4.400 Tier- und Pflanzenarten, darunter viele Vögel und Saugetiere, zum Beispiel Orang-Utans in Indonesien.

Ein Problem sind Brände, durch die Lebensräume zerstört werden, wie etwa bis Anfang dieses Jahres noch in Australien. Es gibt aber auch Probleme durch zu wenig Feuer, zum Beispiel in den Savannen Afrikas. Dort sorgen regelmäßige Brände dafür, dass aus Buschland wieder Grasland wird. Bleiben diese Feuer aus, werden Grasfresser wie Gnus aus ihrem Lebensraum verdrängt.

Änderungen an der Feueraktivität weltweit liegen laut Studie insbesondere am Menschen, etwa durch seine Landnutzung oder den Klimawandel.