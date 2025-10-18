Das Rebhuhn gilt in vielen Regionen in Deutschland als stark gefährdet. Deswegen ist es erst vor kurzem zum Vogel des Jahres 2026 gewählt worden.

Jetzt gibt es neue Bestands-Zahlen - und die zeigen wieder etwas bergauf. Das hat der Deutsche Jagdverband (DJV) der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt. Untersucht wurde, wieviele Rebhuhn-Paare es im deutschlandweiten Schnitt pro Quadratkilometer Offenland gibt. Offenland sind zum Beispiel Äcker, Wiesen und Moore.

Und: Im Frühjahr 2023 waren es 0,37 Rebhuhn-Paare - das war rund ein Drittel mehr als im Tiefstand-Jahr 2019. Die Daten hat der DJV aus gut 21.000 Jagdrevieren aus fast ganz Deutschland bekommen, mit Ausnahme von Bayern. Sie werden erhoben bei der Paarungszeit - da ist der Balzruf der Männchen zu hören.

Die meisten Rebhuhn-Paare gab es laut DJV in Hessen, knapp dahinter liegen NRW und Rheinland-Pfalz. Trotz des leichten Anstiegs sagt der Verband aber, dass der Bestand an Rebhühnern immer noch auf einem niedrigen Niveau ist. Vor allem in den 1980er und '90ern waren die Zahlen eingebrochen - Grund dafür laut DJV: Vor allem intensivere Landwirtschaft und mehr eingesetzte Pestizide.