Wo kann ich Tigermaki-Frösche finden oder Javaner-Affen?

Das lässt sich nachsehen in der Datenbank "Map of Life" - Karte des Lebens. Sie zeigt, wo auf der Welt es welche Spezies gibt. Das Entwicklungs-Team hat jetzt eine Erweiterung herausgebracht: Die Karte des unentdeckten Lebens - also eine Datenbank, in der weiße Flecken eingetragen werden: Orte und Tiere, die noch nicht genügend erforscht wurden.

Walter Jetz, Biologe an der Yale-Universität in den USA leitet das Projekt. Er sagt, es ist sogar noch wichtiger und ambitionierter als die Karte des Lebens, die er vor fast zehn Jahren entwickelt hat. Denn es geht jetzt darum, Spezies zu entdecken und zu erforschen, bevor sie möglicherweise durch Klimawandel und Zerstörung unerkannt aussterben. Die These der Forschenden: Tiere, die man kennt, haben eine größere Chance noch gerettet zu werden.

Höchstens ein Fünftel der Spezies ist wirklich erforscht

Die Forschenden schreiben, dass nur etwa 10 bis 20 Prozent aller Spezies auf der Erde ausführlich erforscht sind. Unentdeckt sind wohl vor allem kleinere Tiere in abgelegenen Gebieten. Die Forschenden vermuten die meisten in Brasilien, Indonesien, Madagaskar und Kolumbien. Zusammen mit internationalen Partnern wollen die Forschenden das Projekt in den nächsten Jahren noch erweitern - auf Pflanzen, wirbellose Tiere und die Meereswelt.